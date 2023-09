Paolo Guerrero sorprendió a propios y extraños al decidir romper su silencio y referirse por primera vez a su “enemistad” con Claudio Pizarro, con quien perdió contacto hace muchos años. ¿Cuál fue el verdadero motivo?

El futbolista señaló para una entrevista con Cuto Guadalupe, que actualmente no tiene contacto con su colega, debido a una polémica donde Doña Peta habría involucrado a la familia del ‘Bombardero’ tras conocerse el caso de dopaje del ‘Depredador’, previo a Rusia 2018.

“Después de lo que pasó con el doping, no volvimos a tener más contacto, él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto”, comenzó diciendo con bastante nostalgia.

Asimismo, el delantero peruano reconoció que le gustaría arreglar los malos entendidos con Pizarro, pues lo considera un “ídolo y ejemplo a seguir en el fútbol”.

“Me encantaría hablar con él, porque fue una de las personas que me inspiró, un centro delantero importante del Perú, de Alianza Lima. Todos los jovencitos lo admirábamos, haber jugado con él me enorgullece muchísimo, haber jugado con un crack como él”, agregó.

Por otra parte, el popular ‘Depredador’ aclaró que no ha intentado disculparse con Claudio Pizarro por la siguiente razón. “ Nunca le hice algo o dije algo que le ha podido dañar. Tengo mucho respeto por él, mucho, mucho, para mí fue un ídolo , consiguió cosas importantes. No es como que le tenga que pedir disculpas, porque no le hice nada ”, comentó.

