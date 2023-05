Han pasado casi 2 meses desde que el popular ‘Caballito’ Hurtado fue ampayado siendo infiel junto a Jossmery Toledo y hoy su aún esposa Rosa Fuentes, confesó que él intenta reconquistarla, pero ella se muestra fuerte con su decisión de estar sola y Magaly no dudó en elogiarla.

Rosa Fuentes celebró sus 35 años y tiró la casa por la ventana y sin necesidad de que Paolo Hurtado le pague su celebración, además en el evento no estuvo su aún esposo y según contó la empresaria, no hay motivo para invitarlo: “Esto de mi cumpleaños es un tema personal y no tendría por qué estar él”.

Tras recibir el conjunto de Mariachis por parte de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes no se dejó deslumbrar y afirmó que de ninguna manera volverá ahora con el padre de sus hijos: “No, no hay forma como pareja, ahora estoy tranquila así, él está respetando mi relación y no hay forma por el momento, nada que ver”.

Finalmente, Rosa Fuentes afirmó que la celebración con orquesta incluida fue una sorpresa hecha por su familia y amigos: “En realidad casi todo ha sido una sorpresa para mí, yo solo quise compartir un almuerzo familiar y me sorprendieron con las decoraciones, Paolo está por su lado y este año todo corre por mi cuenta”, aclarando que el ‘Caballito’ no dio ni un sol.

