Paolo Hurtado se encuentra en el ojo público, luego que Jossmery Toledo saliera en televisión nacional para desmentir sus afirmaciones. Y es que la expolicía mostró conversaciones donde el futbolista le jura “amor eterno” y hasta le pide tener un hijo.

Todo se dio durante la última edición de “Amor y Fuego”, cuando la modelo mostró pantallazos donde el jugador admite que se divorciará de su esposa Rosa Fuentes para poder continuar con su romance. "

“¿No quieres nada con Rosa?”, le pregunta Jossmery. “Ya no sé cuántas veces te tengo que repetir que me voy a divorciar, Rosa y yo no estamos y no estaremos juntos. Grábate eso en tu cabecita”, le respondió Paolo.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que la modelo también evidenció los celos del futbolista. Así como también, la manera en la que se expresó de su paternidad.

“Disfruta esa es la vida que te gusta, anda de suelta, por eso es que no avanza esto. Disfrute con sus amigas (...) Cosas que nunca cambiarán, agrega a los futbolistas a Instagram y saliditas sin decir nada”, escribió Hurtado.

“Esto no avanzará, cuando no es, no es pues (...) Si fuera diferente, hasta los hijos uno deja, pero no pues”, agregó el deportista.

