El conocido paparazzi español, Jordi Martín, es noticia pues es el hombre que destapó la nueva relación que el futbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué, ha iniciado con Clara Chia, una jovencita de apenas 23 años.

Ahora, Jordi Martín anunció nuevas pruebas del seguimiento que le hizo a Gerard Piqué durante estos últimos meses y con los que confirmaría que el jugador sí le fue infiel a Shakira con la trabajadora de su empresa Kosmos, Clara Chia, a quien conoció en un bar donde ella laboraba como mesera.

A través de su cuenta en Twitter, el paparazzi más popular por estos días, adelantó que ya le hizo llegar a Shakira, a través de su entorno más cercano, las pruebas que dejan muy mal parado a Gerard Piqué, quien le habría sido fiel desde el año 2016 con otras jovencitas.

“Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste”, escribió el conocido personaje que sigue desde hace 12 años a la colombiana Shakira.

No solo eso, Jordi Martín también anunció que esta semana sacará dos infidelidades del defensa blaugrana.

“Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible como engañó a @shakira Es repugnante como se fraguó el engaño”, añadió.

Shakira peleará por la custodia de sus hijos

Además, el comunicador le envió un mensaje a los seguidores y fanáticos de Shakira señalando que él se encuentra ayudando a la intérprete de “Te felicito” con todas las pruebas posibles de lo que ha sido la infidelidad de Gerard Piqué y que ayudarán a la colombiana a denunciarlo.

“A todos los seguidores de @shakira Yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas etc que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”, adelantó.

Se conoció que Shakira también luchará por la custodia de sus dos hijos Sasha y Milán y para ello, Jordi Martín le facilitará los videos que muestran a Gerard Piqué como un padre irresponsable que lleva a su hijo en el asiento del copiloto cuando está totalmente prohibido viajar con pequeños en este espacio.

Además, el deportista se pasa los semáforos en rojo poniendo en riesgo la vida de sus niños, fruto de sus 12 años de relación con la barranquillera.

“Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira. @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos”, finalizó.

Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022