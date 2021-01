Rodrigo González opinó sobre las imágenes que la propia Alejandra Baigorria compartió en su cuenta de Instagram, en la que se le ve agarrando el bouquet en la boda de la mamá de Said Palao.

El conductor de “Amor y Fuego” vio las imágenes y comentó sobre la actitud de Alejandra Baigorria: “Hizo lo imposible para quedarse con el bouquet, para intensas ella, la primera”.

Además, fiel a su estilo, Rodrigo González no pudo evitar decir: “Parecía la final de Esto Es Guerra. Qué emocionada la veo, no puede más” y luego soltó una risa.

Por otro lado agregó: “Alejandra Baigorria no puede más con la felicidad. No le hemos visto la cara a Said Palao”.

Aparentemente, la pareja de “Esto es guerra” se encuentra más enamorada que nunca y ya asisten a importantes eventos juntos.

