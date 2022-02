Tras las imágenes difundidas por “Magaly TV, La Firme”, donde se a Ducelia Echevarría llorando al salir de una discoteca en Punta Hermosa, en redes sociales se hizo viral el comentario de su expareja Domingo Salas, quien señaló que la modelo podría estar siendo víctima de violencia por parte de su actual pareja Jorge Monzón.

“Ojalá que pongan cuando la empujan al piso y le arrancan la mascarilla”, fueron las palabras que utilizó Salas para mostrar su opinión sobre el encuentro.

Por esta razón, un “urraco” de la producción de Magaly Medina logró comunicarse con Jorge Monzón, quien fue acusado de empujar a la chica reality en una fiesta.

“¿Por qué llora Ducelia? Tu estabas con ella, ¿no?”, fue la consulta del reportero. “Sí, como te dije, no. Discutimos solamente, discutimos y nada, discutimos, nada más”, respondió Monzón.

“O sea, discutimos, hermano. (…) No (la agredí), sí discutimos ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no, agresión física no le haría”, agregó.

