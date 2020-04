Alfredo Caballero Rayter, la pareja de Juan Carlos Ferrando, ya no puede verlo sufrir más debido a los males de la cual es víctima el menor hijo de Augusto Ferrando, razón por la cual alza votos para que ya no sienta dolor y tenga un descanso eterno.

“Maldito toque de queda, maldita cuarentena. Me olvidé de pegar una cama al lado de Juan Carlos Ferrando y justo se cae al suelo haciéndose m... literalmente. No voy hablar mal del Cuerpo de Bomberos de Pacasmayo porque antes han venido a ayudarme. Pero ahora no pueden salir, solo para incendios. Están prohibidos de salir para otra cosa”, expresó a través de su cuenta de Facebook.

La pareja de Juan Carlos no soportó que la situación del menor del clan Ferrando cada día se agrave.

“Les expliqué a los bomberos que no se mueve y que yo solo no puedo subirlo a la cama, que más es el daño que le hago. Y que necesitaba que con su tablón pudiera rodearlo Me sugirieron enviarme a serenazgo de Pacasmayo, pero es demasiado riesgo para el “Gordo” por su condición (de diabético)”, indicó.

Debido a la caída de la cama y a que al final él movió a Juan Carlos, es que "le hice daño al tratar de levantarlo yo solo. Perdóname gordito pero cada vez me siento más impotente en medio de esta maldita pandemia (del “coronavirus) para evitar que te contagien. Y por tanto esfuerzo me he quebrado la espalda y el dolor me mata”, indicó.

Para Alfredo, el que la salud de Juan Carlos se haya resquebrajado a raíz de la diabetes, que luego le impidió caminar y hace poco hacerle perder la vista, es algo que no puede soportar.

Por ello, debido a su impotencia porque su pareja no mejora, es que hizo una fuerte confesión. “Había mejorado un montón de su piel y ahora a empezar con este martirio otra vez. Después de haber superado por semanas este problema no lo puedo llevar al hospital porque sino lo expongo. Si Dios tuviera Facebook le pediría que ya no lo haga sufrir más. Duele, arde, molesta y llora de dolor y su piel se le sale por el maldito penfigo. Le pediré a su familia y a los que ya no están para que por favor se lo lleven y le den paz”, acotó.

