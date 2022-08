Katherine Porto no solamente ha destacado por ser una reconocida actriz y presentadora de televisión, sino que hace poco también sorprendió a sus millones de fans al emitir un claro mensaje de amor propio. Y es que la colombiana que participó en “Pasión de gavilanes 2″ ha dejado en claro que es muy feliz actualmente.

La actriz colombiana ha sabido dejar muy en alto su nombre luego de participar en importantes telenovelas que han tenido gran aceptación por el público en distintas partes del mundo.

Entre estas producciones donde Katherine Porto supo demostrar su gran talento se encuentran “¿Quién amará a María?” (2007), “Tierra de cantores” (2010), “La diosa coronada” (2010), “Los herederos Del Monte” (2010), “Amar y temer” (2011) y “La prepago” (2013), entre otras.

Sin embargo, también ha destacado en “Pasión de gavilanes 2″ donde interpretó a Romina, una mujer que se caracterizó por el pasado que tuvo con Óscar Reyes.

Katherine Porto interpreta a Romina en Pasión de Gavilanes (Foto: Katherine Porto / Instagram)

Pero la actriz también ha demostrado su gran autoestima dando un mensaje de amor propio que sorprendió a muchos, pero que también ha sido un gesto muy aplaudido por millones de sus fans en todo el mundo.

KATHERINE PORTO Y SU MENSAJE DE AMOR PROPIO

Katherine Porto es una reconocida actriz que también tiene muchos seguidores en las redes sociales quienes aplaudieron una publicación de la actriz colombiana. Esto fue publicado en las redes sociales de la también presentadora de televisión.

“No necesitas complacer a todos para ser dign@ de amor! El amor no tiene que ser condicional. Puede que de niños nos hayan enseñado a “Ser buenos” “tienes que ser una niña o un buen niño”, se lee en una de sus publicaciones.

La actriz Katherine Porto nació en Colombia (Foto: Katherine Porto/Instagram)

Pero la también maestra de meditación ha publicado videos con mensajes positivos.

“Durante mucho tiempo me hice esa pregunta, ¿quien era yo? Me daba miedo estar conmigo misma, no me conocía, no me amaba, me miraba frente al espejo y no me gustaba. No me gustaba despertar, hasta que entendí que solo yo podía cuidar de mi!”, reza una publicación.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue el mensaje donde dice: “Crecí creyendo que cuando llegara ese príncipe azul yo iba a ser feliz. Me di cuenta en el camino que no existen los principales azules y que el amor de mi vida soy yo”, precisó.

KATHERINE PORTO EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″

Katherine Porto interpreta a Romina en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes 2″. Es madre de Duván y ahija de La gitana. La mujer guarda un oscuro secreo con Óscar Reyes que, cuando salga a la luz remecerá el núcleo de la familia Elizondo.