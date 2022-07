El arquero del Sport Boys Patricio Álvarez se pronunció luego que el programa Amor y Fuego aseguró que existía una denuncia en su contra por supuestos maltratos contra su expareja Macarena Gastaldo. Esto ocurre en medio de la confirmación de su romance con la modelo Giulliana Barrios.

A través de Instagram, Patricio Álvarez lamentó que se hable de este tema sin estar informados: “Acerca de lo que aún se sigue comentando equivocadamente, quisiera aclarar lo siguiente y de este modo evitar que se siga mal informando a quien vea este tipo de noticias: Yo no soy la persona denunciada, pero sí difamado a través de medios”.

En ese sentido, el arquero del Sport Boys recordó que él denunció a Macarena Gastaldo por una serie de delitos: “Yo fui quien abrió un proceso legal denunciando maltrato físico y psicológico, difamación, entre otros.

“Es un proceso que está siguiendo su curso legal, en el mismo que ya se dictaron medidas de protección a mi favor, y que hay que respetar hasta que al finalizar espero se sepa la verdad. No me enorgullece estar involucrado en esto. Busco limpiar mi honor y pienso que la forma correcta es por la vía legal. Así tarde lo que tenga que tardar”, explicó la nueva pareja de Giulliana Barrios.

“No todo hombre es culpable por ser hombre. A mí, mientras tanto, me compete estar enfocado y dedicado en mi trabajo, como he venido haciendo todo este tiempo, por lo que hasta ahora no di ninguna declaración y prefiero mantenerlo de esa forma. Gracias a los que se tomaron el tiempo de leerlo”, concluyó.

