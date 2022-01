El modelo Patricio Parodi habló por primera vez de su relación con Luciana Fuster. En diálogo con América Espectáculos, el popular ‘Pato’ aseguró que ni él ni Luciana ocultan su romance, pero prefieren llevarlo alejado de las cámaras.

“Tranquilo, obviamente, nosotros no es que dejamos de salir. Siempre lo he dicho, nosotros, yo por mi parte, cuando quiero hacer algo, lo hago, yo no tengo que ocultarme ni nada, si quiero ir al cine, voy al cine, si quiero ir al gimnasio voy al gimnasio, si quiero ir a comer, voy a comer, ¿entiendes? Si por A o B me coge algún reportero, normal, hacen su chamba, siempre con respeto, igual hay muchas cosas que yo decido mantener al margen, al privado porque sé cómo es la televisión, o sea, tengo ya muchos años, este es mi noveno año en la televisión, entonces muchas cosas han pasado, muchas cosas se han aprendido también y hay cosas que simplemente decido guardar para mí, para de cierta manera vivirlo más tranquilo, sin muchos terceros que se puedan meter a opinar, porque el que sea público, figura pública, no les da derecho a meterse a opinar como si supieran”, dijo Patricio Parodi.

Según el modelo, muchas personas comentan sin saber realmente cómo se dio su relación con Luciana Fuster: “Da tu opinión, sí, lo que tú crees, lo que a ti te parece, no hables como si supieras, y lo digo muy en general, muy para todo: para mi relación, para el programa, para lo que pueda hacer afuera, o sea, para todo en realidad”.

“Yo no tengo por qué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga ni cuando él quiere que lo diga ni el cómo ni cuándo ni dónde, o sea, está llevando, esta relación es de Luciana y yo, y si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros querramos, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas, sí, nosotros mostramos lo que queremos mostrar, trabajamos en televisión y todo bacán, pero la gente a veces opina como si supiera cómo se han dado en realidad las cosas, se comentan también faltándote el respeto, malcriados, entonces esa gente no vale”, manifestó Patricio Parodi.

El ‘guerrero’ explicó que aprendió a llevar una vida privada con sus anteriores parejas, sobre todo en su relación con Sheyla Rojas: “Yo creo que aprendí con mi primera pareja, relación pública, aprendí muy rápido (...) agradezco eso porque hoy en día sé cómo manejarme y a mi estilo. Cada uno tiene un estilo de cómo trabajar, de cómo llevar su vida privada y pública porque el hecho de trabajar en televisión hace que se puedan meter un poco en tu vida privada, pero siempre hay un límite, siempre lo digo, que muchas personas no saben respetar”.

De otro lado, Patricio Parodi descartó haber empujado al reportero de “En boca de todos”, a quien considera su amigo: “Titulares morbosos, prensa morbosa, anda pregúntale al ‘chino’ a ver cómo me llevo con el ‘chino’ (...) ni darle tribuna porque después van a rebotar así sacándolo de contexto”.

Fuente: América Televisión

