El periodista Samuel Suárez, administrador de “Instarándula”, lanzó tremenda bomba a través de esta red social sobre qué estaría pasando en el corazoncito de Patricio Parodi.

Según Samuel Suárez, no habría nada entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza. Sino que quien estaría interesándole es Luciana Fuster.

Antes de lanzar la “bomba”, Samuel Suárez le envió un mensaje a Flavia Laos. “Flavia por favor cálmate. No sé si lo sepas, pero si sabes, respira porque recién se va hablar”.

Luego dio tremendo chisme. “Se dice que Patricio Parodi estaría en unos coqueteos bravos con Luciana Fuster. Así que vayan olvidándose de vincularlo con Rosángela porque por ahí no es la cosa”.

Finalmente, Samuel Suárez agregó: “Por ahí no es la cosa y yo sé por qué se lo digo. No hay pruebas pero yo así nomás no suelto un chisme”.

