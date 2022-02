¡Más enamorado que nunca! Patricio Parodi retornó a “Esto es Guerra” y no puedo evitar ser consultado sobre el reciente llanto de Luciana Fuster, quien denunció estar siendo víctima de bullying en las redes sociales.

El chico reality aseguró estar muy enamorado de la modelo y que, dentro de todo lo malo, también cree que le han pasado cosas buenas a la influencer.

“Estoy tranquilo, feliz, enamorado, viviendo mi vida (…) Siento a que Lu también le están pasando muchas cosas buenas, dentro de los malos momentos que uno puede tener. Siempre mirar adelante, con la cabeza y la frente en alto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Flavia Laos evidenció su indignación frente a los innumerables ataques que viene recibiendo, por lo que pidió a las autoridades poner un límite para evitar vulnerar la privacidad de una persona.

“De hecho, me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado hace mucho tiempo y no es primera vez (…) Tiene que haber un límite, y quien tiene que poner un límite es un ente”, manifestó.

“Como dije, mirar hacia adelante ignorar las críticas y las cosas negativas de la vida porque ella sabe que está actuando bien, la gente que la conoce, que es cercana a ella, sabe que no le hace daño a nadie”, agregó.

Patricio Parodi ingresa a EEG https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO