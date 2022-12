Lo que mal comienza, mal termina. Patricio Parodi y Luciana Fuster, decidieron iniciar una relación en medio de pleitos con sus exs, siendo la más atacada, Luciana, a quien acusaron de no tener códigos, tras tener una relación con el ex de su amiga.

Según Agatha Lys, la pareja no pasaría del 2023 y decidió dar su predicción en ‘+ Espectáculos’, donde afirmó que el principal problema, sería la familia del capitán de los ‘Guerreros’: “Esto va a terminar mal porque a ella no la quieren. La familia de él no quiere a la señorita Fuster Luciana”.

Pese a que ellos intentan ser espontáneos en sus historias de redes sociales, para la vidente Agatha Lys, sería una monotonía que poco a poco está matando su amor: “Yo diría que acá lo que hay es costumbre más que otra cosa. Quizá en un primer momento hubo fascinación, pero eso se ha ido enfriando”.

