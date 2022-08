Patricio Suárez Vértiz se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y refirió a Diego Bertie, artista nacional que perdió la vida el pasado 5 de agosto.

Según contó el hermano de Pedro Suárez Vértiz, él se comunicó con Bertie para cantar juntos y el músico le respondió de manera amable. “Nos teníamos en Instagram y yo le escribo. Pensé que no iba leer mi mensaje pero a la media hora me responde. Le dije que me gustaría que cante en mi show y él estaba contentísimo y me dijo ‘ya, hagamos una locura juntos”, dijo Patricio en entrevista con Magaly Medina.

Además, Suárez Vértiz contó cómo se enteró del fallecimiento de su amigo y que la noticia le afectó, pese a que no tenían una amistad de años.

“Mi hermana me llama a las seis de la mañana y me da la noticia (de la muerte de Diego Bertie) y yo me quedé helado porque acababa de estar con él. Yo pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver, ver a Diego era enamorarse de Diego porque era un artista de verdad”, expresó.

Por otro lado, Patricio Suárez Vértiz indicó que Diego Bertie “era de mente abierta” a diferencia de Jaime Bayly.

“Él (Diego Bertie) era de mente abierta, yo diría más que Jaime. Jaime hizo un negocio de esto. Siempre se supo de su orientación sexual, lo que pasa es que él no quería vender con sus cosas personales. Diego no necesitaba ni un segundo de escándalo para vender”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO Mario Irivarren volvió a 'Esto es guerra'