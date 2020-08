Erika Wong, hermana de Patty Wong, contó su verdad luego de que la empresaria de los chifas le responsabilizara por botar a un extrabajador en plena pandemia del coronavirus o Covid-19.

Según la hermana de Patty Wong, cuando la cuarentena empezó, la empresaria le llamó y le dijo que debía liquidar la empresa porque la situación tenía para largo.

“Me llamó y me dijo era mejor que liquide la empresa porque esto (cuarentena) tenía para tiempo (...) hemos pagado la liquidación de todos, pero las últimas cuatro persona, las de mayor tiempo , ya no tuve cómo pagarles”, contó Erika Wing.

Problemas con la marca.

Por otro lado, Erika Wong contó que tiene problemas con su hermana Patty Wong porque esta última quería que le firmara un contrato donde le cobraba 8% por usar su marca “Patty Wong”.

“El problema empezó con Paty por el tema de la marca. Patty quería que yo firme un contrato donde ella tenía el 50% y me cobraba el 8 % por la marca Patty..luego me dijo que terminando la cuarentena, debía sacar su marca, pero usted sabe que sin marca, no puedo vender”, contó.

“Cuando empezamos, empezamos las dos, pero ella se fue y yo me hice cargo, pero yo he sido la responsable. No ha estado mal manejada. “Ella me amenaza que me iba a quitar la marca”, añadió la hermana de Wong a Magaly Medina