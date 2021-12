¿Qué fue lo que pasó? Eduardo Rabanal sorprendió a propios y extraños al borrar de sus redes sociales todas las fotografías que tenía junto a Paula Arias, motivo por el que muchos usuarios especulan sobre una presunta ruptura.

Recordemos que hace pocos días, el futbolista sorprendió a la líder de Son Tentación con una romántica propuesta de matrimonio, a la que ella respondió que sí.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Rabanal, mediante su cuenta oficial de Instagram también compartió un fulminante mensaje sobre las enseñanzas que te deja la vida. ¿Será una indirecta para la salsera?

“Nos caeremos y solo los valientes nos levantaremos. Ante la adversidad existen muchas cosas positivas que uno tiene que aprender y darse cuenta de quiénes sí y quienes nunca tuvieron que estar. Agradecido con tener la certeza de confiar en ti, Dios, y la fe puesta en tus manos. Que tengan una buena semana”, escribió en su red social.

Cabe señalar que, recientemente, Tomás Medrano, padre de las hijas de Paula Arias, se pronunció en redes sociales sobre la ausencia de Eduardo Rabanal en el cumpleaños de la hija de la salsera.

“¿Brilla por su ausencia? No sabía que alguien lo había invitado. Él es pareja de la madre de mis hijas; sin embargo, con ellas (mis hijas), no tiene ningún tipo de vínculo. No hay que confundir las cosas”, señaló.

