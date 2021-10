El futbolista Eduardo Rabanal, pareja Paula Arias, se mostró fastidiado al ver las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

Al acercarse el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Paula Arias fue captada junto a Eduardo Rabanal, quien continúa siendo su pareja.

En esta oportunidad, a Eduardo Rabanal se le dio a hablar y frente a la cámara, se mostró fastidiado al parecer por las imágenes difundidas anteriormente junto a su expareja y madre de su hijo.

“Tú no debes sacar eso porque a mí me van a cag*** No te voy a dar lo que tú quieres”, dijo Eduardo Rabanal para las cámaras, mientras a Paula Arias se le veía con intensión de apaciguar lo que venía pasando.

Paula Arias pide parar críticas por seguir con Eduardo Rabanal

La líder de la orquesta “Son Tentación” pidió hacer un alto a las críticas y reiteró que su relación con el futbolista del club Carlos A. Mannucci forma parte de su vida íntima. “Son mis decisiones, es mi vida privada, son mis sentimientos”, acotó.

“Lamentablemente esto es parte de nuestra vida pública, pero quiero pedir que hagan un stop sobre todo lo que ha pasado, es una decisión que ya la tengo tomada, la que está viviendo soy yo, la que está tranquila y feliz soy yo”, añadió.

