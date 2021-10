El periodista Samuel Suárez se burló de Flavia Laos por presuntamente hacer una “puesta en escena” para darle celos a Patricio Parodi.

Y es que en el día que Flavia Laos y Patricio Parodi cumplirían 3 años de relación, la actriz se mostró sorprendida porque un galán le envió un ramo de rosas.

“¿Flavia Laos arma todo un show sobreactuado con rosas para sacarle celos a Patricio Parodi?”, preguntó Samuel Suárez al ver el video.

Según el periodista, este video no es creíble por varias razones: “Claro, a las rosas se le ocurrieron entrar caminando solas y ponerse ahí paraditas. Y justo la amiga cuando entra tenía el celular prendido y justo grabó esa parte, y Flavia ‘¿qué, qué es esto? No entiendo, ¿es para quién, para mí? ¿Qué? No sé ¿por qué? ¡No!’”, dijo ‘Samu’ en Instarándula.

Samuel Suárez comparó la “actuación” de Flavia Laos con las famosas “puertas”: “Flavia, para mí tú no eres puerta ¿ya? Pero justo en ese momento estaba más sobreactuado, parecía que te estaban barnizando la puertita”.

“Era tan fácil decir mira, me han dado unas rosas, no sé, un amigo, alguien... tanto misterio”, comentó Samuel Suárez.

Samuel Suarez se burla de Flavia Laos - diario OJO

