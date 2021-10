La actriz Flavia Laos no deja de mandar indirectas en las redes sociales, aunque ahora lo hizo con una modalidad diferente. Esta vez, la influencer mandó a sus amigas a responder las dudas de sus seguidores en Instagram.

A bordo de un avión, Flavia Laos y sus dos amigas seleccionaron varias preguntas de sus seguidores. Una de ellas era “qué consejo” le daría a la actriz.

“Tengo varios consejos que darle, pero que se me ocurre ahorita sería que cuide a su entorno, que cuide a sus amistades y que se quede con la gente que realmente la quiere y que la llena, con las amigas verdaderas, básicamente”, dijo una de las amigas de Flavia Laos.

“Yo le diría que sea un poco más atenta, menos dispersa porque siento que así va a poder llegar más lejos de donde está, que conteste WhatsApp y que no se olvide de las fechas importantes”, respondió la otra amiga de Flavia Laos.

¿Indirecta para Luciana Fuster?

Pero la pregunta que más llamó la atención fue: “¿Qué pasaría si una amiga tuya se mete con tu ex? ¿Seguirían siendo amigas o (red flag / bandera roja)?”.

Las amigas de Flavia Laos respondieron de forma contundente. “Eso ni siquiera con el chape o el chico que le gustaba hace 5 años, no se puede, hay códigos”. “Bandera roja, jamás te metas con el ex de tu amiga ¿si? No lo hagas, mi cielo, porque te va a caer tormenta”, advirtió la otra amiga de Flavia Laos.

Flavia Laos ataca a Luciana Fuster

Días atrás, Flavia Laos declaró al programa “Amor y fuego” y despotricó contra Luciana Fuster: “Si es que ella fue, ya queda el la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da muchas vueltas (...) no sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera el caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”, arremetió.

Sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi, Flavia Laos dijo: “Él la jalaba a la radio, la jalaba a la canal, sería raro que de la nada nazca algo, si te gusta alguien como que le echas lente hace tiempo. Me lo recontra negó, me dijo que nada que ver, que no hay forma”.

Fuente: Instagram Flavia Laos

TE PUEDE INTERESAR