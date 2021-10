¡ALARMA! La modelo e influencer Flavia Laos se pronunció sobre el ampay de su expareja Patricio Parodi en una situación comprometedora con una señorita muy parecida a Luciana Fuster.

La recordada “Camila” de “Ven Baila Quinceañera” fue consultada por un reportero de “Amor y Fuego” sobre los rumores sobre una posible relación entre el popular “Pato” y su compañera de “EGG”.

La “Ojiverde” recordó cuando ella le preguntó a Patricio por estos chismes y él negó que exista algo entre Luciana y él.

“Yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si en verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no”, declaró para las cámaras de “Peluchín” y Gigi Mitre.

“Me dijo esto, literal. Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma”, añadió.

Por otro lado, la guapa actriz aseguró que ya está en “otra etapa de su vida” y descarta cualquier reconciliación con Patricio. “Yo estoy haciendo mi vida por otro lado”, sentenció.

