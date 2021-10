La actriz Flavia Laos se fue del país otra vez en medio de los rumores sobre un posible romance entre su ex Patricio Parodi y Luciana Fuster.

Y esta vez, Flavia Laos habría decidido continuar con las indirectas contra el capitán de los ‘guerreros’. Es así que compartió un video en TikTok donde escribió “Yo escuchando cómo me miente cuando ya sé toda la verdad”.

Sin embargo, los usuarios ignoraron el mensaje de Flavia Laos y criticaron duramente su aspecto en este video. Incluso, un usuario señaló que la actriz había “arruinado” su cara.

“Eres una niña muy linda, no era necesario que arruines tu rostro, todo tiene su tiempo, no apures a la naturaleza”, escribió la usuaria.

Flavia Laos se defendió de los comentarios y aseguró que no tiene ‘retoquitos’ en el rostro: “Es maquillaje nena, sin él parezco una niñita jaja”.

Foto: captura TikTok Flavia Laos

El TikTok de Flavia Laos ¿con indirecta?

Antes de abandonar el Perú, Flavia Laos declaró en el programa “Amor y fuego” que Patricio Parodi le negó rotundamente el supuesto vínculo de Luciana Fuster.

“Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana...y me dijo que noooo, me dijo literal: ‘Nada que ver...tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma’”, contó la actriz.

Poco después, compartió el TikTok donde se lee “Yo escuchando cómo me miente cuando ya sé toda la verdad”.

