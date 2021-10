La actriz y modelo Flavia Laos contó lo que le dijo Patricio Parodi cuando ella le consultó de frente si estaba en coqueteos con Luciana Fuster, tras los fuertes rumores.

“Tú estuviste hace poco con él, él te negó algo, tú le preguntaste algo al respecto”, le preguntó la reportera de “Amor y Fuego”, a lo que Flavia Laos reveló lo que le dijo el guerrero.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma”, dijo Flavia Laos, quien además aseguró que Patricio Parodi le dijo que estaba “loca” por creer eso.

“Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana...y me dijo que noooo, me dijo literal: ‘Nada que ver...tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma’”, agregó la actriz.

Flavia Laos también negó la posibilidad de retomar su relación con Patricio Parodi, asegurando que ya se encuentra en otra etapa de su vida.

