Flavia Laos se pronunció sobre el reciente ampay de su expareja Patricio Parodi, quien fue captado muy cariñoso en su fiesta de cumpleaños con una joven muy parecida a Luciana Fuster, según informó ‘Amor y Fuego’.

El reportero de programa de espectáculos le mostró las imágenes a la actriz, quien se mostró sorprendida por el presunto romance entre su exnovio y su amiga.

Laos no se quedó callada y arremetió contra la modelo, advirtiéndole que “la vida da muchas vueltas”.

“Si es que ella fue, ya queda el la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da muchas vueltas (...) no sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera el caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”, arremetió.

Asimismo, resaltó que Patricio Parodi le ha negado recientemente tener un romance con su compañera de ‘Esto Es Guerra’.

“Él la jalaba a la radio, la jalaba a la canal, sería raro que de la nada nazca algo, si te gusta alguien como que le echas lente hace tiempo. Me lo recontra negó, me dijo que nada que ver, que no hay forma”.

