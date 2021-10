¡Fuerte y claro! Lesly Castillo se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida, tras dar a luz a su segunda hija Chiara en Estados Unidos, motivo por el que realizó una trasmisión en vivo en sus redes y comentó detalles inéditos de su parto.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos, fue que la influencer fue consultada sobre la lujosa fiesta que le habría realizado Samahara Lobatón a su hija Xianna por su primer añito; evento que estaría valorizado en S/ 120 mil soles.

“No me voy a gastar S/ 120 mil soles en una fiesta, así como he leído por ahí. No, no hay forma que gaste así, aunque si tienes el dinero, bueno...”, comenzó diciendo Lesly.

“A veces las mamás gastamos dinero por las puras, me ha pasado, por eso ya no hago fiestas así grandes. Es tonto gastar más de 10 mil dólares para la fiesta de un niño. Yo lo hice y luego me arrepentí, uno va madurando con el tiempo”, agregó.

Asimismo, la exmodelo señaló que ella solo recibe canje para su pequeña Charlotte. “A mi si me dan canje, a qué mujer no les gusta el canje... pero solo me dan canje para la ropa de Charlotte, ya quisiera estar en Lima para que me den todo, pero en Arequipa no hay tanto de eso”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO