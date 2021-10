Andrea San Martín respondió a Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, quien la tildó de “narcisista y psicópata” en una reciente entrevista al programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre difundió.

“Tengo que a invitar a que se retracten respecto a esos adjetivos que han dado y digan ‘yo no puedo calificar a esta persona de narcisista ni psicópata porque no soy psicóloga, porque no puedo calificar a nadie de esa manera’. Que se retracten”; comentó en exclusiva para “La Banda del Chino”.

Asimismo, se refirió a los audios que se vienen difundiendo, en el que se escucha a Andrea San Martín hablando mal de Sebastián Lizarzaburu en 2018, cuando ellos estaban enfrentados mediáticamente.

“Que digan lo que quieran, que saquen lo que quieran y se sientan en su corazón como quieran. Por mi tranquilidad y ejemplo a mis hijas, no voy a responde a los ataques”, agregó.

Indicó que todas las denuncias que ha interpuesto contra Juan Victor Sanchez, padre de su segunda hija, tenían como objetivo que cesaran los ataques en su contra.

“Es para decir ¡basta por favor!’”

¿Qué dijo la madre de Juan Víctor sobre Andrea San Martín?

Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, rompió su silencio y se comunicó en exclusiva con el programa ‘Amor y Fuego’. Según indicó, la integridad física de su nieta de 3 años “está en riesgo”.

Aunque no quiso dar detalles de los tratos hacia su nieta, la mamá de Juan Víctor no se guardó nada y arremetió contra la modelo. Mencionó que estuvo escuchando un audio sobre las personas “psicópatas” y dijo que era como si estuvieran describiendo a Andrea San Martín

“Para mí lo es (una psicópata y una narcisista). El psicópata humilla, tiene carencia de sentimientos, es chantajista y manipulador, eso está haciendo con toda la gente que está en su entorno. Ha humillado a Juan Víctor a pesar de que han tenido una relación”, sostuvo.

“Nadie (le puede decir nada) porque se pone una careta, se disfraza. si alguien le dice algo, te tacha, te ignora y vuelve a su burbuja”, agregó.

