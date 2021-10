Este lunes 18 de octubre, el programa “Amor y fuego” emitió un audio del año 2018, donde se escucha a Andrea San Martín planear cómo pretendía “hundir” a Sebastián Lizarzaburu y hasta impedirle ver a su hija.

“Yo sabía que lo iban a destruir en mi foto, la última que puse, y empezaron a atacarlo, atacarlo, atacarlo, pero lo que yo hice, como él (Sebastián) siempre dice: “hace que me traten mal” y llora el muy cabr*, dejar un rato para que lo destruyan, llenar de comentarios como para hacer bulla también y después de un rato borrarlos... y hacer esta publicación”, dijo Andrea San Martín en audios enviados a Juan Víctor Sánchez.

“Y hacerme la que ‘ay, por sobre todas las cosas, ay, que no que no hablen de él (Sebastián) tampoco, y hacerme la coju** de mie*** para que él nunca pueda decir que yo fomento esto, esa es la idea”, continuó.

Esto habría ocurrido cuando el ‘hombre roca’ se negó a firmar un permiso para que su hija salga del país: “Al mismo tiempo con este mensaje digo prácticamente que efectivamente Sebastián no le dio permiso para viajar a M*** ¿manyas? y la gente se indigne igual, así que por todos lados va a perder”.

“Ha tenido el descaro de pedirme ay por favor, para conciliar hoy día para que pueda estar el 25 con su familia, que quiere llevársela y regresármela a las 9 de la noche. Oye, qué tal con*** de verdad, y yo estoy haciendo toda una jugada con mi abogado. Yo le he dicho que ahorita me encuentro súper mal porque estoy separada de mi hija y me estoy deshaciendo del tema, diciendo que no me hostigue con esta situación porque ya estoy saturada y no quiero saber nada de temas legales”, expresó Andrea San Martín.

Finalmente, se escucha a la ‘ojiverde’ amenazando con quitarle las salidas con su hija: “Hijo de p***, no va a tener salida de nada, te lo juro, de nada, no le voy a dar chance a nada nunca”.

Andrea San Martín audio completo - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

