Este lunes 18 de octubre, el programa “Amor y fuego” hará público un audio donde Andrea San Martín confiesa cómo planeaba “destruir” a Sebastián Lizarzaburu, padre de su hija mayor y su actual pareja.

Esto ocurre en medio de las denuncias de Juan Víctor Sánchez, quien según su madre seguirá un proceso legal con el fin de “sacar” a su hija del ambiente de Andrea San Martín. Según Alicia Díaz, la ‘ojiverde’ es psicópata y narcisista, y hasta seguiría un patrón de conducta.

En efecto, en el año 2015, Sebastián Lizarzaburu se presentó en “Amor, amor, amor” e hizo público un audio donde se escucha a Andrea San Martín amenazándolo con destruirlo ante la opinión pública. La ‘ojiverde’ señalaba que todos le iban a creer con su “cara de pobrecita”.

El audio de Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu: “Recontra bajo, recontra bajo, cuando tú eres de las que más se queja cuando las chabacanas salen a hacer todas las caga***”.

Andrea San Martín: “Ay, qué pena mi amor, yo lo voy a hacer de la manera más decente, te vas a sorprender. ¡Te vas a sorprender de lo que soy capaz de hacer ahora con un bebé! De verdad te vas a sorprender”.

Sebastián Lizarzaburu: “¡No puedes llegar tan bajo!”.

Andrea San Martín: “Sí, sí puedo llegar recontra bajo”.

Andrea San Martín: “Sí, sí puedo llegar recontra bajo, y ¿sabes qué? Te lo puedo cantar así ahorita, pero mi cara es otra cuando tengo que enfrentar, mi cara de pobrecita, delante de la gente para que tú quedes como una mie***, como lo que en verdad... ¡Porque me da la gana! Me da la gana, me da la gana de hacerte quedar como una mie***, me da la gana de hacerte mie***, me da la gana y voy a buscar la manera de enterrarte y de que en verdad tengas cero oportunidades”.

