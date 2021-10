El periodista de Instarándula, Samuel Suárez, se dirigió a la mamá de Juan Víctor, Alicia Díaz, quien le pidió que no se deje manipular luego de que difundiera un audio donde se le escucha llorando a Andrea San Martín.

Al respecto, Samuel Suárez le dijo a la señora que ya está bien grande para dejarse manipular por alguien. “Sra Chiqui, estoy bien viejo para dejarme manipular. La única vez que me he sentido títere de alguien es cuando trabaja en televisión y tenía jefes que me decían cómo levantar mi nota, ahi nomas me he sentido títere, pero ya no”.

El periodista de espectáculos le recordó que está en una plataforma como Instagram donde puede opinar de lo que quiere. “Esta es una plataforma donde puedo opinar libremente, no estoy en un noticiero donde solo tengo que informarles, aquí puedo dar mi punto de vista y si no te gusta, piña, ya está”.

Incluso se burló de que la señora Alicia Díaz diga: “Abran los ojos”. “Al decir abran bien los ojos, jajaja, ella está en su misa. Ahora seguro mandan audios”.

¿Samuel Suárez es amigo de Andrea San Martín?

Cabe indicar que Samuel Suárez descartó ser amigo de Andrea San Martín. Incluso enumeró las veces que se han visto y explicó por qué no la considera su amiga.

“Yo por ejemplo de los amigos en televisión, a Andrea solo le he visto dos veces en mi vida en televisión y fuera unas tres veces, una en el cumpleaños de Maita, ahí vi a Juan Victor. A Sebastián Lizarzaburu tampoco lo veo. No sé, pero yo considero mis amigos a gente que le cuento mis cosas, lo demás solo son conocidos”.

