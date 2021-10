Lizbeth Cueva, psicóloga del programa ‘América Hoy’ expresó su indignación al comentar la pelea mediática desatada entre Andrea San Martín y el padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez.

Como se sabe, Juan Víctor denunció a la madre de su hija por presunta violencia psicológica contra la menor de 3 años. Al mismo tiempo, la modelo acudió a la comisaría el último viernes 15 de octubre para denunciar que Juan Víctor no le quería entregar el pasaporte de Lara.

A esto se suma que la madre de Juan Víctor ha tildado de “psicópata” y “narcisista” a la popular ‘Ojiverde’, y recordó anécdotas del pasado que dejan mal arada a la influencer.

Al respecto, la psicóloga Lizbeth Cueva consideró que tanto Andrea como Juan Víctor están dejando de lado su rol de padres.

“Me siento frustrada, indignada, porque yo no entiendo cómo utilizan estas personas su rabia, su dolor su resentimiento y no piensan... porque todos opinan en función de él o ella, pero quien se pone en el lugar de los niños. Quien se preocupa de decir ‘no digo esto porque a mi hijo le puede afectar’”; comenzó diciendo la psicóloga frente a Ethel Pozo y Janet Barboza.

Luego, arremetió contra los padres de la pequeña Lara:

“Yo no creo que ellos amen por completo a sus hijos, no lo creo, porque si alguien amara a sus hijos, lo protegería, no lo expondría como lo están haciendo en estos momentos. Cada uno tiene la responsabilidad como adulto, como padre, como madre de decir ‘no, esto no voy a exponerlo’”.

Finalmente, Cueva indicó que los problemas entre Andrea San Martín y su expareja deben ser resueltas “en cuatro paredes”.

TE PUEDE INTERESAR