¿Toda una diva? El último sábado 16 de octubre se llevó a cabo el concierto del reconocido salsero Gilberto Santa Rosa, donde distintas figuras del espectáculo asistieron para corear todas sus cancones a todo pulmón. Una de ellas fue Yahaira Plasencia, quien al parecer estuvo bastante resguardada.

El encargado de publicar estas imágenes fue Samuel Suárez, el fundador de “Instarándula”, plataforma por donde compartió varios videos de la salsera saliendo del concierto con varios miembros de seguridad.

En dichos clips, se logra ver a la popular ‘Reina del toto’ con un vestido beige, botas largas color negro y una casaca con capucha, la cual tenía puesta para “pasar desapercibida”.

“La Yaha saliendo del concierto de Gilberto Santa Rosa”, escribe una cibernauta. “Ni Paris Hilton sale tan chalequeada”, respondió el popular ‘Samu’.

Yahaira Plasencia habría violado reglas de conducta del Poder Judicial

Olenka Mejía se defendió en redes sociales tras revelar que pidió el cambio de la sentencia de Yahaira Plasencia a pena efectiva. Y es que la ‘reina del totó’ no habría cumplido con ninguna de las reglas que le ordenó el Poder Judicial.

“Yo no necesito dinero de absolutamente nadie, gracias a Dios y a mis empresas no me hace falta, es más, ese dinero ni es todo lo que yo he gastado en abogados”, escribió.

“Quise acabar con eso pero parece que la otra parte le encanta tenerme aún presente y si quiera eso, tengo bastante paciencia y más plata para gastar en abogados con tal que cumpla lo que dijo el PJ!”, explicó Olenka Mejía.

