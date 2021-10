La expareja de Jorge ‘Yorch’ Plasencia, Olenka Mejía, se defendió en redes sociales tras revelar que pidió el cambio de la sentencia de Yahaira Plasencia a pena efectiva. Y es que la ‘reina del totó' no habría cumplido con ninguna de las reglas que le ordenó el Poder Judicial.

A través de su cuenta de Instagram, Olenka Mejía respondió a las personas que le escriben “atándola y señalándola” por el caso de Yahaira Plasencia: “Yo no necesito dinero de absolutamente nadie, gracias a Dios y a mis empresas no me hace falta, es más, ese dinero ni es todo lo que yo he gastado en abogados!”.

“Si fuera por dinero yo apelaba y pedía los 100 mil y seguramente me lo daban, pero como le dije a mi abogado es seguir la mala onda y mala vibra, quise acabar con eso pero parece que la otra parte le encanta tenerme aún presente y si quiera eso, tengo bastante paciencia y más plata para gastar en abogados con tal que cumpla lo que dijo el PJ!”, explicó Olenka Mejía.

Según la ex de ‘Yorch’ Plasencia, Yahaira Plasencia no solo no le habría pagado los 20 mil de reparación civil, sino que ni siquiera estaría avisando al Poder Judicial cada vez que sale del país:

“Ya que nadie puede burlarse de la justicia y no cumplir ni siquiera en las reglas de conducta como salir y entrar del país (como Pedro en su casa)”, contó.

Foto: Instagram Olenka Mejía

La excuñada de Yahaira Plasencia también recordó los duros momentos que vivió cuando Yahaira Plasencia puso en duda la paternidad de su hijo: “En su momento nadie sabe cómo la pasé porque recién había dado a luz y estaba en toda la etapa de postparto, fue un momento muy difícil. Y la otra parte se creía intocable porque tenía en ese entonces un padrino que creyó que siempre estaría y mira cómo acabó”.

“Pero lo bueno toma tiempo y todo da vueltas en esta vida, gracias a Dios y a mi perseverancia, a mi trabajo soy quien soy ahora y todo el dinero que me gasté solo para hacer justicia y que todos me señalaban hoy se traguen sus palabras, y mejor de eso es que mi hijo podrá siempre sentirse orgulloso de mí, lo defenderé contra todos, sea quien sea y lo haré respetar”, se lee en el mensaje.

En ese sentido, Olenka Mejía advirtió que continuará con el proceso legal hasta que Yahaira Plasencia aprenda a respetar a la justicia: “Si no sabes que es respeto, gracias a mí lo aprenderás. Tranquila, tengo más dinero para seguir gastando en abogados, pero todo el daño que hiciste a mi familia y cómo los vi llorar jamás lo olvidaré, acá no solo soy yo, atrás mío tengo familia y por ellos y mi hijo haré que palabra por palabra se cumpla como dice el PJ”.

Foto: Instagram Olenka Mejía

