En jueves 14 de octubre en el programa “Magaly TV La firme”, la periodista Magaly Medina se burló de Yahaira Plasencia luego que esta última anunció que realizará un homenaje en salsa a Selena Quintanilla.

“¿Han visto lo que ha anunciado? Ha anunciado que regresa a la música por la puerta grande [...] dice que le va a hacer un tributo a Selena Quintanilla. ¡No! ¿De veras? Oye, pero si Selena, siendo sinceras... si Selena te escuchara en su tumba se volvería a morir, se volvería a morir porque Selena tenía una voz extraordinaria”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina resaltó el talento de la Reina del Tex Mex y afirmó que Yahaira Plasencia no lo tenía: “Selena era una cantante que no solo cantaba, sino que también bailaba, pero no se quedaba sin aire en el intento y tampoco cantaba con pista cuando bailaba”.

Además, luego que Yahaira Plasencia dijo que era una “hermosa casualidad” que su segundo apellido sea Quintanilla, la ‘urraca’ la puso en su sitio: “El que te apellides como Selena Quintanilla no quiere decir que seas como Selena Quintanilla, te falta kilómetros de distancia. Está bien, hazle tu homenaje, cántalo en salsa, pero recuerda siempre, Yahaira, que ella, Selena, cantaba y bailaba a la vez durante todos sus conciertos en una época en donde no se acostumbraba mucho a hacer eso”.

“Ella, como la vemos en este video, cantaba, cantaba bien, nunca se quedaba sin aire, no se quedaba sin voz, ella no decía ‘pónganme la pista porque la gente quiere verme bailar’”, agregó.

Magaly Medina concluyó llamando “pretenciosa” a la ‘reina del totó', a quien recomendó estudiar más para homenajear a la Reina del Tex Mex: “Si le va a hacer un tributo a Selena, que se demora un poquito y vaya a ver sus videoclips”.

