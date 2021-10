¡Sin filtro! Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Paula Arias, quien le envió una tremenda directa a la conductora por haberla criticado tras haber regresado con el futbolista Eduardo Rabanal.

“Ahora está gallita, como ya perdonó a su jugador, la empoderada Paula dice que ellos están bien. Claro, lo primero es victimizarse, cada uno es adulto para tomar sus decisiones, nadie le va a decir lo que tiene que hacer”, comenzó diciendo.

“Yo realmente no siento que deba responder, porque siento que eso no ha pasado en mi vida, porque no tendría cara, ni dignidad, para estar acá juzgando o criticando a otros, cuando yo no hago lo mismo. Si han sido tan ligeras de referirse a mi, bueno, es su problema. Paula está picona, fastidiada y defiende al novio”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aprovechó para responder fuerte y claro a todas aquellas personas que han dejado entrever que en su matrimonio con el notario, Alfredo Zambrano, existió algún tipo de infidelidad.

“Yo jamás he perdonado cachos ah, mi comunicado no fue por cachos y creo que eso ha quedado clarísimo, ¿y saben por qué? Porque a la primera que me adornen, eso será titular de primera plana y será el tema de sobremesa durante un mes entero”, expresó bastante decidida.

“Cuando tengan algo contundente y puedan decirme en mi pelada cara: ‘cachuda’, por supuesto que no seré la que esté haciendo el papel de Paula, ridículo, horrible, tengo mucho más dignidad que Paula Arias”, finalizó diciendo.

