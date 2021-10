¡Fuertes declaraciones! Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se enfrascaron en una acalorada discusión en la última edición del programa de Magaly Medina. Y es que el cantante estuvo como invitado en el set de la ‘Urraca’ para confesar que la madre de su segunda hija, le estaba poniendo condiciones para ver a su pequeña Emiliana.

“Ella no tiene ningún derecho de hacer conmigo lo que se le da la gana, porque yo no soy un títere, no soy un payaso. Me dice que entraré a su casa sin celular ni nada, para que me dedique solo a cuidarla (a su hija) y que entraré solo, sin mi hija y sin mi mamá”, comenzó diciendo el salsero.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que la modelo y el líder de ‘Los Barraza’ volvieron a intercambiar palabras en los pasillos de ATV. Por su parte, Vanessa le reclamó que ella jamás le ha cerrado las puertas de su hogar, a pesar de las múltiples infidelidades de ‘Tomate’.

“Yo nunca le he cerrado la puerta de mi casa, a pesar de todas las porquerías que él me ha hecho en algún momento”, comenzó diciendo López. “Tú también me has hecho un montón de porquerías... ¿Tú nunca me fuiste infiel?”, respondió Carlos bastante molesto.

