¡Una guerra de nunca acabar! Carlos ‘Tomate’ Barraza estuvo de invitado en el programa de Magaly Medina, para explicar los reales motivos por los que se viene enfrentando a la madre de su segunda hija, Vanessa López, quien lo acusa de no ver a su hija y ser un “mal padre”.

“Ella no tiene ningún derecho de hacer conmigo lo que se le da la gana, porque yo no soy un títere, no soy un payaso. Me dice que entraré a su casa sin celular ni nada, para que me dedique solo a cuidarla (a su hija) y que entraré solo, sin mi hija y sin mi mamá”, comenzó diciendo.

“Dice que yo incumplo con mi hija, que soy un mal papá, que no la voy a ver... Si ella me comienza a condicionar, como te estoy mostrando con pruebas, ¿Qué es eso? (...) Ella odia a mi mamá y a mi hija”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la modelo se enlazó con el programa de la ‘Urraca’ y mencionó que todo el problema se habría suscitado, cuando ella le pidió al cantante el permiso para poder sacar la visa de su pequeña y viajar a Estados Unidos.

“Yo quería que me de el permiso para que en un futuro yo pueda sacar a Emiliana y poder tramitar el tema de la visa, pero él no quiere sacarla, no quiere que me la lleve a ningún lado”, dijo Vanessa.

“Yo no tengo por qué darle permiso a mi hija, porque no quiero darle permiso para que se vaya de viaje, porque es muy niña. Ella se molestó conmigo porque no quise darle mi visa americana y el permiso”, finalizó diciendo ‘Tomate’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO