¡Se encienden las alarmas! Vanessa López no se quedó callada y arremetió contra Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien aseguró que no ha ido a visitar a su hija debido a una operación de emergencia a la cual tuvo que someterse.

“Si yo no conociera a esta persona hace 10 años o no hubiera estado con él, hasta yo le hubiera creído. Yo sé que muchos de ustedes dicen: pobrecito está operando, cómo le vas a decir que vaya a ver a su hija así. Una operación de ginecomastia, el reposo es de 3 a 4 días máximo”, comenzó diciendo la influencer mediante su cuenta de Instagram.

“Yo le vengo reclamando que él no viene a ver a Emiliana desde el 20 o 21 de setiembre, es casi tres semanas. Tú tienes que esperar una audiencia para que vengas a ver a tu hija, cuando yo jamás te he prohibido venir o que te lleves a Emiliana a dormir a tu casa”, agregó bastante enojada.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la modelo cuestionó las declaraciones del cantante, quien comentó que no puede cuidarse por sí solo, por lo que su ‘nana’ lo viene ayudando mientras está delicado de salud.

“No entiendo cómo puedes salir en faja diciendo que estás en recuperación, cuando ayer has estado de shopping con tu hija. Dice que tiene una nana a los 45 años, ¿no le da vergüenza decir eso? Si tienes alguien que te ayude, entonces puedes venir a recoger a tu hija y que ahí te ayuden a cuidarla”, expresó.

“La ginecomastia no es nada comparado al cambio de implantes o operación de nariz que he tenido, pero igual he atendido a mi hija los días que a mi corresponde estar con ella. Lo que pasa es que tú sabes que los días que tú te la llevas, yo tengo que ir a ver mis negocios y mis cosas, pero como eres egoísta, simplemente no se te da la gana de recoger a tu hija, porque piensas que así me molestas a mi”, manifestó indignada.

Finalmente, Vanessa López se animó a comparar al escándalo que viene protagonizando Josimar Fidel, con el rol de padre que asume Carlos Barraza. “De verdad que este tipo es peor que Josimar, si ustedes supieran, no me sorprende nada la verdad. Es capaz de decirle a su doctor que le haga descanso médico por 20 días para poder justificar con el juez”, finalizó.

