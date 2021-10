¡Fuertes declaraciones! Carlos ‘Tomate’ Barraza se comunicó en exclusiva con el portal web de espectáculos, “Instarándula”, para defenderse sobre las acusaciones que realizó su ex Vanessa López, quien aseguró que el cantante no ve a su hija hace más de un mes.

“Quería aclarar unas cositas que han estado rondando... Yo estoy en mi post operatorio, me operé el 4 de octubre, me retiré las glándulas mamarias, estoy en un descanso relativo. Estoy yendo a la radio, pero solo hago eso. Tengo una persona que me asiste, que es mi nana de toda la vida”, comenzó diciendo.

“Mi nana me ayuda a bañarme, me asiste, no estoy haciendo muchas cosas por el post operatorio, y en cuanto al régimen de visitas que he pedido, el 5 de noviembre va a haber una audiencia para que el juez dictamine qué días tengo que ir a ver a mi pequeña Emiliana”, agregó.

En ese sentido, el líder de la orquesta ‘Los Barraza’, no quiso entrar en detalles del motivo por el que habría solicitado el régimen de visitas para su pequeña Emiliana, solo aclaró que se estaría haciendo este trámite para la tranquilidad de su familia.

“No es hace un mes que no la veo, entonces, los motivos por el que estoy pidiendo el régimen de visitas son netamente personales, no voy a entrar en detalles, pero es mejor aclararlo de una vez para que no estén especulando que porque no me da la gana no voy a ver a mi hija”, expresó bastante indignado.

“Yo amo a mi hija y si tengo que hacer un esfuerzo es porque no quiere que les falte nada a ninguna de las dos. Entonces ya sale lo del régimen de visitas, y así va a ver una tranquilidad para mi y para mi familia, eso es lo único que pedimos. Al juez pronunciarse, va a ver una tranquilidad y seguridad para poder ver a mi criatura”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO