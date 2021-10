Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, volvió a criticar el look de Gisela Valcárcel en las últimas ediciones de ‘Reinas Del Show’, programa que se transmite todos los sábados por América TV.

El popular ‘Peluchín’ cuestionó que la ‘Señito’ no invierta de su salario para comprar sus propios vestidos. Como se sabe, en la mayoría de ocasiones, Gisela luce los diseños de Norka Peralta.

“Se trata de un show de prime time, un show que mucha gente espera ver. Se dice que Gisela es una diva, pero yo no la veo, al menos en ese sentido. O no quiere soltar de la suya o no quiere soltar ese canje que no da para más, con todo respeto a la señora Norka, pero no le favorece (ese tipo de vestidos), el tipo de corte, el tipo de tela, parece que lo han pegado a último momento, parece un disfraz más que bien vestida y producida”, comentó.

Rodrigo también criticó al equipo de asesores que tiene Gisela Valcárcel y se burló diciendo que la persona que la maquilla “tiene una fascinación por el mundo esotérico”.

“Porque la caracteriza que parece Gisela una tarotista, sale con las uñas, el pelo, le falta solo leer las cartas y el incienso”.

“¿No puede invertir, todo tiene que ser canje?”, sentenció Peluchín.

TE PUEDE INTERESAR