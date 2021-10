El conductor Rodrigo González reveló que durante la entrevista que el equipo de “Amor y fuego” le hizo a Flavia Laos, la actriz habría soltado insultos contra Luciana Fuster, quien actualmente es vinculada a su ex Patricio Parodi.

“Estuvimos con ella, le hicimos preguntas. Ahora, lo que dijo detrás de cámaras estuvo... ¿cómo no prendieron la cámara? ¿cómo no prendiste la cámara? Lo que dijo detrás de cámaras... no puedo revelar, no tengo la prueba, pero nuestro equipo escuchó lo que realmente piensa de la ‘Faster’”, contó ‘Peluchín’ en su programa.

“¿Qué (Luciana) es ‘faster’ (rápida)?”, preguntó Gigi Mitre. Rodrigo González admitió que Flavia Laos habría usado frases fuertes contra Luciana Fuster: “Sí, pero no lo dijo con esa palabra”.

“¿En español?”, insistió Gigi Mitre. “Lo dijo en español (...) Aunque sea su ex queda claro que Flavia no le da su bendición, no aprueba, no le parece cool ni relajado que la ‘Faster’ esté chapando al Pato”, manifestó Rodrigo González.

Poco después, tras pasar las declaraciones que Flavia Laos dio a las cámaras, donde cuestionó a Luciana Fuster y afirmó que “la vida da vueltas”, Rodrigo González comentó:

“Creo que si Flavia está respondiendo así, es porque ella también ya quiere hacer público que se está dando cuenta que la están tomando por tonta, mejor dicho que no se va a dejar tomar por tonta (...) la actitud de Pato es la del culpable absoluto”, dijo Rodrigo González.

