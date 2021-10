La actriz Flavia Laos regresó al Perú por pocas horas, pero aprovechó para desatar su furia contra Luciana Fuster por presuntamente haber bailado con Patricio Parodi en su cumpleaños.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por Magaly Medina, quien cuestionó que Flavia Laos le haya pedido explicaciones a Patricio Parodi sobre Luciana Fuster: “Ya salió la Flavia, la ex del Pato, a decir ‘ay, no, yo ya hablé con el Pato y el Pato me ha dicho que ni hablar, que no pasa nada con Luciana Fuster’”.

“Claro, eso dicen todos los hombres (que la mujer está loca) [...] no pasa nada en la vida real, pero en la ficción bien que lo disfrutan porque estos (Luciana y Patricio) de actores no tienen nada”, se burló durante el programa “Magaly TV La firme”.

En ese sentido, Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Flavia Laos, ya que ella y Patricio Parodi ya no son pareja: “¿Por qué la Flavia Laos va y le pregunta al ex ‘oye, qué está pasando con la Fuster’? ¿No es cierto? ¡Y encima después va y declara a la prensa eso!”.

La ‘urraca’ indicó que Flavia Laos no tiene por qué pedir explicaciones a su expareja. Por esta razón, indicó que la actriz seguiría enamorada de Patricio Parodi.

“Todavía va y lo cuenta, le cuenta a los periodistas. ‘No, yo le pregunté al Pato y me lo recontra negó’, oye, pero si tú ya no estás con alguien, ya no quieres saber nada con este pata, ¿por qué agarras y le preguntas ‘oye, por qué estás chapando con ella, por qué la estás agarrando así en la ficción, estás saliendo con ella? Dime la verdad’ ¿Por qué lo vas a cuestionar? ¿Por qué le vas a pedir explicaciones? Yo sigo pensando que esta chica sigue muriendo por el Pato y el Pato ahora está entusiasmado como actor”, sentenció.

