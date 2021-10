La actriz y la modelo Flavia Laos compartió un video en el que se muestra sorprendida al recibir un ramo de rosas de alguien misterioso.

Fue una de sus amigas quien se dio cuenta al ingresar a su habitación en Tulúm, México, hasta donde viajaron para celebrar el cumpleaños de la hermana de Flavia Laos.

Al ingresar a la habitación, la amiga de Flavia Laos le lanzó un grito diciéndole que había un obsequio para ella, para luego mostrarle un ramo de rosa.

Seguidamente, Flavia Laos se mostró sorprendida y agradeció a quien le envió el ramo de rosas. “Gracias. No sé quién eres, pero gracias”, escribió.

Actualmente, Flavia Laos se encuentra soltera tras terminar su relación con Patricio Parodi. Ella aseguró que no había marcha atrás y que próximamente viajaría a Estados Unidos para desarrollar su carrera.

Patricio le negó a Luciana a Flavia

La actriz y modelo Flavia Laos contó lo que le dijo Patricio Parodi cuando ella le consultó de frente si estaba en coqueteos con Luciana Fuster, tras los fuertes rumores.

“Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana...y me dijo que noooo, me dijo literal: ‘Nada que ver...tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma’”, agregó la actriz.

