Rodrigo González y Gigi Mitre protagonizaron un enfrentamiento con Patricio Parodi luego de la difusión de unas imágenes de la reunión que realizó por su cumpleaños y en la que habría estado Luciana Fuster.

Todo comenzó cuando Rodrigo González habló del beso entre Patricio Parodi y Milett Figueroa en ‘La academia’: “Lo debe dejar perturbado el resto de la tarde”, comentó.

En ese momento, Gigi Mitre confesó que Patricio Parodi le gusta: “A ella también porque él es guapo, el Pato. El Pato es guapo, es bien guapo, para mí es de los mejores”.

Por su parte, ‘Peluchín’ aprovechó para comentar que, aunque Patricio Parodi es un hombre “guapo”, se volvería heterosexual antes de salir con alguien como él: “Sí ¿físicamente te refieres, no? Porque no saldría con un pata así pero ni aunque me maten. Si fuese el último hombre sobre la tierra, me vuelvo hetero”.

Los más guapos de la televisión peruana

Segundos después, cuando hablaban del nuevo saliente de Alessandra Fuller, Gigi Mitre confesó que Diego Rodríguez, ex de Ale Fuller, se une a Patricio como los más “guapos” del medio: “Para mí Diego no tiene competencia de cara”.

“A mí Mario Irivarren me parece un chico guapo y me parece un chico inteligente”, comentó Rodrigo González. “Me parece que está regio, pero como decir guapo, o sea, regio me parece, a mí guapo me parece Diego”, dijo Gigi Mitre.

La conductora insistió en que Patricio Parodi es el más “guapo”: “Guapo también me parece el Pato, me parece guapo. Hugo García también me parece guapo”.

Rodrigo compara a Patricio Parodi y Hugo García

El miércoles 20 de octubre, Rodrigo González aprovechó para volver a ‘chancar’ a Patricio Parodi al compararlo con Hugo García. El conductor aseguró que este último es más educado.

“Qué vas a comparar (a Patricio) con Hugo García, pues, Hugo García tiene la cabeza amoblada. Hugo García escribe educadamente, maduro, si está de acuerdo, está de acuerdo, asume o desliza o deslinda (...) con razón la Flavia se aburre de ti, oe’”, le dijo a Patricio Parodi.

