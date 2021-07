Paula Arias reveló en la entrevista que tuvo con la periodista Milagros Leiva, los duros momentos que le tocó vivir durante su infancia cuando fue abandonada por su madre. Y es que pese a ello, la salsera asegura que no le guarda rencor y que actualmente cuida de ella.

“Mis tías me decían: ‘yo no sé para qué la esperas, si ella ya te abandonó, te dejó aquí, no le importas’ (...) El sueño que yo tenía desde chiquita era trabajar duro y conseguir lo que mi mamá no pudo conseguir. No la juzgo, en la actualidad yo la tengo a mi mamá, yo la cuido, es como mi cuarto hijo”, comenzó diciendo entre lágrimas.

En ese sentido, la líder de ‘Son Tentación’ comentó que ella tomó la decisión de cuidar de su progenitora cuando la encontró en un pésimo estado de salud.

“Yo la empiezo a cuidar porque la encontré mal, no estaba sana. Nunca le pedí explicaciones (...) Mi mamá tiene un carácter muy diferente, hasta ahora se ha quedado con eso. Yo si anhelo y sueño que un día mi mamá venga y me diga te quiero, hasta ahora no la he escuchado, yo sé que en algún momento lo hará... No es la típica abuelita, yo la respeto y trato de que esté cerca de mis hijos. Tenerla sana, para mi es todo”, finalizó.

