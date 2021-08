¡Sin pelos en la lengua! Paula Manzanal no dudó en defenderse frente a las acusaciones que hizo Jossmery Toledo en su contra, calificándola de “clasista”. Frente a ello, la modelo comentó que la expolicía busca hombres que tengan dinero.

“Como ven en la conversación que tuvimos, yo le enseñé la imagen de un chico y ella me dijo: ‘¿Tiene plata? No quiero un misio. Ya tuve muchos misios’. Me vi obligada a mostrar las conversaciones luego de tanta mentira, creo que se entiende qué es lo que busca ella en la vida”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Fabio Agostini señaló que no teme que la exsuboficial muestre chats que puedan perjudicarla. “Estoy segura de la mujer que soy y no temo que ninguna conversación mía se pueda filtrar que demuestre lo contrario. Es más, si tanto me acusan de ser clasista, autorizo que publique”, agregó para Trome.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que Paula Manzanal compartió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde le advierte a Jossmery Toledo sobre un “secreto” que sabría sobre ella.

“¿Que yo la busqué para pedir perdón por miedo a sus declaraciones? Creo que ella sabe perfectamente quien tiene todas las de perder, pero como no quiero enterrarla, dejémoslo ahí”, escribió.

“Tu mayor secreto será guardado bajo siete llaves, Joss. Pero eso sí, por favor deja de llenarte la boca de tantas mentiras, gracias. Amor y paz”, finalizó.

