Paula Manzanal se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para hablar del apasionado beso que se dio con Fabio Agostini en “El Artista del año” y de cómo terminó su romance con Ignacio Baladán.

La modelo señaló que no ha dejado de querer al uruguayo, pero no la pasó muy bien al lado de él. “Me dio como depresión, lloraba todas las noches, él me veía triste y no hacía nada”, afirmó.

Asimismo, la modelo también contó que cortó la relación con el uruguayo luego de ver un reportaje de Magaly Medina. Es ahí donde “abrió los ojos” y señaló que ahora no le importa lo que el chico reality diga sobre el beso que le robó Agostini.

“Yo creo que los dos estábamos bien enganchados, sino no hubiéramos durado el tiempo que hemos durado, pero le faltaron los pantalones. Me hizo sentir muy mal como mujer, no me valoró”, explicó.

Asimismo, aclaró que no tiene una relación con Agostini. Sin embargo, no descartó que algo pase entre los dos, ya que en el pasado salieron.

Finalmente, afirmó que no sabe nada de Baladán desde que terminaron. “Recién he despertado, el beso me despertó”, sentenció entre risas.

