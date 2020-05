Una terrible experiencia es lo que está viviendo la modelo Paula Manzanal tras enterarse que la persona que cuidaba a su bebé lo maltrataba en su ausencia. A través de sus historias de Instagram, la peruana mostró la denuncia que presentó ante el Ministerio Público por las lesiones que habría provocado la trabajadora.

Manzanal mostró una fotografía de su hijo de un año, quien ha sido evaluado por el medio legista. De acuerdo al documento, el menor presenta una equimosis amarilla verdosa en la región frontal (lesión subcutánea).

“Siempre creí que mi bebito se golpeaba de casualidad o por alguna travesura pero ahora me cuenta la otra señora de servicio que esa rata de mujer no le cuidaba bien mientras yo estaba en la oficina me lo maltrataba en mi ausencia. Al infierno y a la cárcel se irá”, refirió la modelo peruana.

Además, mostró una fotografía de la mujer a la que acusa:

"Uno deposita la confianza plena en una persona para darle el trabajo más preciado que es el de cuidar a tu hijo, ya que como toda madre emprendedora trabajo 24/7 y después de 2 meses y medio me entero que me roba. Y digo ahora, ¿en quién puede confiar uno? Ahora me quedé sin nada y con un montón de trabajo acumulado. Que sinvergüenza esta, encima una le da trabajo y le abre las puertas de su casa”, sostuvo.

