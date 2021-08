Paula Manzanal se hartó de las críticas de Jossmery Toledo, quién la acusó de ‘menospreciar a las personas por su clase social’ y salió a defenderse y responderle con todo a la expolícia.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Chica Tulum’ se mostró indignada y dijo estar cansada de tantas mentiras y falsedades.

“No me iba a pronunciar sobre este tema porque en realidad esto es lo que ellas quieren, pero ya me está fastidiando la difamación que me está haciendo una persona que realmente yo si consideraba mi amiga en un momento. (…) Yo le he abierto las puertas de mi casa, conoce a mi familia, conoce a mis padres, conoce a mi hijo, entonces me parece raro que ahora me esté acusando de algo tan fuerte”, dijo Paula en un inicio.

“Yo nunca he hablado o discriminado a nadie en mi vida y la gente que me conoce sabe perfectamente la clase de persona que soy y lo sencilla que soy... Solo espero que la gente que me acusa de algo tenga pruebas de ello”, añadió.

Como se recuerda, Paula Manzanal manifestó que Jossmery Toledo no debería ser considerada ’una chica Tulum’, ya que jamás ha pisado ese lugar en su vida por ser “fino” y “lujoso”.

Fotos y Video: (Instagram/@paulamanzz, @jossmerytoledo)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO