Oídos sordos. Paula Manzanal evitó seguir pronunciándose acerca de los “coqueteos” que se rumorean entre Jossmery Toledo y el español Fabio Agostini. Por el contrario, luego de una semana llena de rumores, Paula decidió iniciar la semana estrenando nuevo color de cabello.

“You Only Live Once” o “Solo se vive una vez” en español, fue el mensaje que acompañó la fotografía en la que Paula Manzanal revelaba su nuevo look a su Instagram y los comentarios de sus amigas no se hicieron esperar, entre ellas la polémica Shirley Arica, resaltó la belleza de la modelo.

La semana pasada, en pleno día de celebración del cumpleaños de Fabio Agostini, se iniciaron los rumores de coqueteos entre el español y Jossmery Toledo, incluso la ‘Urraca’, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, comentaron que probablemente ambos inicien un romance para estar vigentes en ‘Esto es Guerra’.

