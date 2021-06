Paula Manzanal ya no oculta su romance con Fabio Agostini y decidió publicar sus románticas fotografías al lado del español. Ellos están más enamorados que nunca y el popular “galáctico” ya está pensando en su futuro con la influencer peruana.

“Primeros hemos pensado en comprarnos una casa acá en Canarias (España)”, ha confesado Fabio Agostini en una entrevista exclusiva con Magaly TV, La Firme.

Sin embargo, a quien no le estaría gustando la noticia es a la exesposo de Paula, Adam Cartwright, quien reside en Australia. El joven de 24 años compartió un peculiar mensaje en su cuenta de Instagram.

“When we lose someone we love we must learn not to live wihtout tehm, but to live with the love tehy left behind [Cuando perdemos a alguien a quien amamos no debemos aprender a vivir sin ellos, sino a vivir con el amor que dejaron atrás]”, fue el enigmático mensaje publicado horas después de que Paula y Fabio hicieran oficial su romance.

En julio de 2020, Paula reveló que se había separado de su esposo por culpa de la distancia generada a raíz de la pandemia del coronavirus.

“Yo no le he reclamado nada. Tiene 24 años es joven y simplemente quiere hacer su vida por su lado”, expresó en aquella vez.

¿Paula y Fabio serán padres?

De otro lado, en el programa ‘América Hoy’, Paula Manzanal confirmó que no está embarazada y todo fue parte de una broma que ella y Fabio le hicieron a Bruno Agostini.

“No amigo, ¿Cómo voy a estar embarazada? jajaja. Lo que pasa es que le hicimos una broma a Bruno el otro día, y parece que se la creyó. Pero no, no estoy embarazada. Si estuviera embarazada, ustedes serían los primeros en saberlo porque han sido mis cupidos”, aseguró la modelo.

“Conocí a la familia de Fabio, son una familia muy encantadora, súper cariñosos. La señora me cayó súper bien, hasta ‘wasapeamos’ con la ‘suegri’. En verdad la pasé muy bonito”, contó.

