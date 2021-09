Paula Manzanal estuvo enlazada con Magaly Medina y negó dedicarse a la prostitución tal como Macarena Gastaldo lo dejó entrever.

“No Magaly, para nada. Si yo debiera algo me escondería y no te diría nada. Yo no tengo por qué ocultarme de alguien. No tengo por qué deberle algo a alguien”, dijo Paula Manzanal en su defensa.

Además, la modelo dijo no tener la necesidad de dedicarse a ello porque tiene como generar ingresos.

“Yo siempre te he mostrado que en mis redes sociales siempre he ganado súper bien. Tengo una empresa inmobiliaria, tengo tres propiedades, me va súper bien y nunca he llega a la necesidad de llegar a ese punto”.

Finalmente le mandó un tremendo dardo a Macarena Gastaldo. “El ladrón juzga de su propia condición”.

